МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Статистические данные из США свидетельствуют о "прогрессе" в реализации экономического плана президента Джо Байдена, говорится в публикации на официальном сайте Белого дома. Байдену больше не на кого надеться: как теперь США пополнят запасы нефти

Бюро экономического анализа Минторга США сообщало в пятницу о росте доходов населения страны в сентябре на 0,4% по сравнению с августом, а днем ранее бюро экономического анализа Минторга отметило рост ВВП на 2,6% в пересчете на год. Потребительские цены в стране по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее.

"Экономические отчеты показывают, что мы прогрессируем в нашем экономическом плане: инфляция становится ниже, доходы выше и рост устойчивый", — заявил Байден.

Американский лидер добавил, что цены на топливо упали на 1,2 доллара за галлон.

Кроме того, инфляция в США снизилась в третьем квартале, подчеркнул президент страны.