МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Власти Канады обновили список антироссийских санкций, куда включили 35 россиян и шесть энергокомпаний вместе с членами руководства "Газпрома", заявил в пятницу премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо. Канада хочет присоединиться к Индо-Тихоокеанской экономической структуре

"Мы добавляем в санкционные списки еще 35 лиц, включая влиятельных членов руководства государственной энергокомпании "Газпром", а также вводим ограничения в отношении шести предприятий энергосектора", — сказал Трюдо в ходе выступления, которое транслировали местные телеканалы.

В список попали: Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга России Денис Мантуров и российский министр энергетики Николай Шульгинов, следует из опубликованного заявления.

Также туда добавили: "Лукойл", "Трансойл", СОГАЗ, "Национальная нерудная компания", угледобывающий холдинг "Сибуглемет" и компания "Инфраструктура Молжаниново".

По словам Трюдо, Оттава продолжит "закручивать гайки" в отношении всех, кто поддерживает проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.