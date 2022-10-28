МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Казахстан рассчитывает достичь ежегодного товарооборота с Россией в 30 миллиардов долларов, заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев. Казахстан намерен диверсифицировать маршруты для экспорта нефти

"Россия является важнейшим торгово-экономическим партнером и инвестиционным партнером нашей страны. Если в прошлом году товарооборот между нашими странами составил около 24 миллиардов долларов — это первое место для республики Казахстан, — то в этом году за восемь месяцев товарооборот уже перевалил за 16 миллиардов. Таким образом, мы рассчитываем, что в скором времени мы достигнем и 30 миллиардов торгового оборота", — заявил Кошербаев, выступая на приеме в посольстве Казахстана в честь Дня республики.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко поддержал его, заверив, что Россия уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических отношений с Казахстаном.

"Объем товарооборота демонстрирует устойчивый рост. Имеются все предпосылки, что по итогам этого года мы, несмотря на все сложности, мы обновим рекордный показатель прошлого года", — заявил Руденко. По его данным, товарооборот в 2021 году составил даже больше, чем по данным посольства — 25,6 миллиардов долларов США.

Кошербаев добавил также, что накопленный объем прямых инвестиций из России в Казахстан за 17 лет составил свыше 18 миллиардов долларов, а всего в республике действует более 11 тысяч предприятий с участием российского капитала.

"В Россию также вкладываются в казахстанские инвестиции. На сегодняшний день они превышают 5,5 миллиарда долларов", — отметил посол.