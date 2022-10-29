МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, но соразмерный ответ на них будет дан, сказал РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов. Канада расширила список антироссийских санкций

Под очередную порцию рестрикций, вводимых из-за конфликта на Украине, попали 35 россиян, включая членов руководства "Газпрома", а также шесть компаний российского энергетического сектора.

“Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут”, — сказал Степанов.

“Ответ обязательно последует, да. Мы по принципу взаимности действуем. Даже понимая всю символичность и абсурдность канадских мер, в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно”, — добавил он.

Появление санкций посол связал с открытием в предстоящие выходные очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.

Степанов подчеркнул, что для России важны отношения с Канадой, в которой она видит своего “арктического соседа”.

“Нам необязательно сливаться в любовном экстазе. Союзниками мы никогда не будем, но понимать, что мир и стабильность в нашем регионе взаимовыгодны, — это, по-моему, прописная истина для нас, но не для них, судя по всему. По крайней мере, не для нынешнего кабинета”, — сказал он.