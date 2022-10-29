МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В России с ноября упростят передачу сведений о заемщиках, которые участвуют в спецоперации и имеют право на кредитные каникулы, сообщается в телеграм-канале Госдумы. ЦБ будет реагировать на все случаи нарушения прав мобилизованных заемщиков

"Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что упрощается передача сведений о заемщиках-участниках СВО, имеющих право на кредитные каникулы", — говорится в публикации.

"Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся", — приводится в сообщении заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.