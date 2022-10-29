БЕРЛИН, 29 окт — ПРАЙМ. Более 55% жителей Германии считают рост инфляции главной угрозой благосостоянию, а украинский кризис беспокоит примерно каждого пятого респондента, следует из результатов опроса, опубликованного в субботу консалтинговой компанией McKinsey. "Умрет торговля, умрет и город". В ФРГ готовятся к настоящей катастрофе

Согласно данному исследованию, проведенному среди тысячи респондентов, 18% считают конфликт на Украине главной угрозой, в то время как 6% и 3% соответственно поставили изменение климата и пандемию коронавируса на первое место среди угроз. В то же время 57% опрошенных больше всего опасаются инфляции, тогда как в июне такого мнения придерживались 48% респондентов. Кроме того, две трети респондентов готовятся к дальнейшему повышению цен.

Свыше 60% опрошенных заявили, что экономят электричество, а около 16% отменили отпуск.

Наконец, более половины респондентов намерены сэкономить на рождественских покупках, а 12% и вовсе хотят обойтись в этом году без трат на праздник.

Как следует из ранее опубликованного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть граждан Германии на фоне энергокризиса опасаются прежде всего роста цен на продуктовую корзину и аренду жилья, а также грядущей рецессии.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет "подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.