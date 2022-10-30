МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. ООН спрогнозировала на 2023 год увеличение ВВП России на 1,3%, но в нынешнем году, согласно расчетам экспертов организации, в российской экономике должен произойти спад на 7%, передают "Известия" со ссылкой на отчет конференции организации по торговле и развитию. Набиуллина: нижняя точка спада ВВП России придется на лето 2023 года

Как отмечается в документе, полное влияние санкций на экономику Российской Федерации пока неизвестно, но введенные ограничения уже показали эффект. При этом в конце 2022 года вступает в силу эмбарго на российскую нефть, что должно сократить доходы федерального бюджета.