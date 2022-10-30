МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Российское правительство расширило перечень недружественных стран, добавив в него еще 11 Британских заморских территорий, говорится на сайте кабмина. Правительство подготовило поправки о материальной помощи мобилизованным

"Распоряжение об этом подписано. В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России", — сообщается в публикации.

До этого момента в списке значились три подконтрольных Британии территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Как уточняется, в обновленный перечень вошли:

Бермуды,

Британская антарктическая территория,

Британская территория в Индийском океане,

Каймановы острова,

Фолклендские острова,

Монтсеррат,

острова Питкэрн,

острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья,

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова,

Акротири и Декелия,

Теркс и Кайкос.

Список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, был утвержден Правительством РФ в марте 2022 года в рамках указа президента "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Изначально в перечень вошли все страны-члены ЕС и еще 21 государство.