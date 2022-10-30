Правительство расширило список недружественных стран
Правительство включило 11 Британских заморских территорий в список недружественных стран
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Российское правительство расширило перечень недружественных стран, добавив в него еще 11 Британских заморских территорий, говорится на сайте кабмина.
"Распоряжение об этом подписано. В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России", — сообщается в публикации.
До этого момента в списке значились три подконтрольных Британии территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар.
Как уточняется, в обновленный перечень вошли:
Бермуды,
Британская антарктическая территория,
Британская территория в Индийском океане,
Каймановы острова,
Фолклендские острова,
Монтсеррат,
острова Питкэрн,
острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья,
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова,
Акротири и Декелия,
Теркс и Кайкос.
Список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, был утвержден Правительством РФ в марте 2022 года в рамках указа президента "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Изначально в перечень вошли все страны-члены ЕС и еще 21 государство.