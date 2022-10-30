МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. "Зерновую сделку" сорвал Киев под руководством британских специалистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Турция ведет переговоры по ситуации с "зерновой сделкой", сообщил источник

"Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный", — написала она в Telegram-канале, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что РФ якобы блокирует поставки зерна.

Захарова также отметила готовность России безвозмездно поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых и свои удобрения.

"Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем всё, даже, когда другие дарят другим", — добавила она. ЕС призвал Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке"

Ранее Минобороны сообщило, что Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром в субботу Киев совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.

Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.