МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. "Топнули ножкой". Европа начала угрожать Америке

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 10,2%.

Таким образом, предварительный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,1% годовых.

Только за октябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, выросли на 1,5%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 5% с 4,8% месяцем ранее.

Самая высокая годовая инфляция по итогам октября была зафиксирована в Эстонии (22,4%), Латвии (21,8%) и Литве (22%), самая низкая — во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%).