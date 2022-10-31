МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Евросоюз и США имеют разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Франция прорабатывает наземный маршрут вывоза зерна из Украины

"ЕС пытается уговорить США отказаться от тарифов", — приводит издание одного дипломата. По данным газеты, ЕС приостановил действие всех тарифов и квот до июня 2023 года, однако Вашингтон только отменил антидемпинговые пошлины на сталь.

Отмечается, что на протяжении месяцев чиновники Еврокомиссии призывали американских коллег последовать своему примеру. Однако Белый дом опасается критики со стороны республиканцев из-за того, что дешевый импорт угрожает рабочим местам в США.

ЕС в свою очередь рассмотрит возможность продления приостановки действия тарифов. По мнению дипломата, вопрос тарифов в сельском хозяйстве остается щекотливым: французские птицеводы, например, жалуются на рост импорта из Украины.