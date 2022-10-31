МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Зерновая сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема по причине невозможности обеспечить безопасность судоходства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Турецкий министр обороны планирует обсудить "зерновую сделку" с Шойгу

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли продолжение "зерновой сделки" без участия России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Песков отметил, что заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия.

"Достаточно для всех заявления министерства обороны, которое, руководствуясь той информацией, теми данными, которые удается собрать, заявляет. Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия. Сама формулировка "представили они доказательства Кремлю" — у нас так не принято, представлять внутри государства друг другу доказательства", — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, получил ли Кремль доказательства вовлеченности британцев в нападения на корабли и на трубопроводы "Северных потоков" от Минобороны. НАТО использовала "зерновую сделку" для "темных делишек", заявили в Госдуме

По мнению Пескова, украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки, подрывала атмосферу доверия и гарантированной безопасности.

"Обострение конфликта, собственно, вы видите, — действия украинской стороны. Вы видите, что именно этими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки. Шла к тому, чтобы подорвать вот эту атмосферу доверия и гарантированной безопасности. Поэтому здесь именно надо исходить из того, что это действия украинской стороны, известные действия, совсем недавние, привели к тому, что сделка под угрозой", — ответил он на вопрос журналистов о том, может ли приостановка участия России в зерновой сделке привести к обострению конфликта.

Пескова добавил, что Россия продолжает контакты с Турцией и ОНН по зерновой сделке.

"По линии дипломатических ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлению Турции по продолжению участия в зерновой сделке без России. Франция прорабатывает наземный маршрут вывоза зерна из Украины

ООН на 31 октября согласовала с Украиной и Турцией движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.