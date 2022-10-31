Совфед готов содействовать интеграции новых регионов в транспортную систему
Матвиенко: Совфед готов содействовать интеграции новых регионов в транспортную систему
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В Совете Федерации готовы при наличии необходимости содействовать на законодательном уровне интеграции новых регионов в транспортную систему России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе слушаний с участием главы Минтранса РФ Виталия Савельева.
"Приоритетом является обеспечение транспортной доступности новых субъектов Федерации – республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Работы здесь непочатый край, и к ней нужно приступать как можно скорее, учитывая при этом, безусловно, и ситуацию в сфере безопасности", — сказала она.
Матвиенко добавила, что новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России. Это касается всех видов транспорта – воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного, а также городского.
"Совет Федерации готов в случае необходимости оказать здесь все необходимое содействие, в том числе в совершенствовании законодательства", — заключила спикер.