ООН, 1 ноя — ПРАЙМ. Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан ожидает, что первая партия удобрений, которые Россия бесплатно передает Африке, отправится на африканский континент в первую неделю ноября. В ООН ожидают, что страны обеспечат доступ российских удобрений на рынки

"Конкретные действия приносят определенные результаты, особенно в отношении удобрений, которые в настоящее время хранятся в портах и на складах европейских портов. Эти удобрения безвозмездно предоставляются "Уралхимом" для гуманитарных нужд в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке при непосредственном участии Всемирной продовольственной программы. Мы ожидаем, что первая партия удобрений отправится в Африку в первую неделю ноября", — сказала Гринспан на заседании СБ ООН.