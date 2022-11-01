МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Заявление главы МВФ Кристин Лагард о том, что инфляция, с которой Европа сражается сегодня, "пришла практически ниоткуда", выглядит смешным, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Худшее впереди: энергокризис зашатал кресла под европейскими лидерами

"Это и вправду смешно, так как такого не бывает", — написал он.

По словам Пушкова, у западных политиков "явный кризис жанра". Так, Лагард не может признать, что высокая инфляция стала результатом "непродуманной, чтобы не сказать безрассудной политики нынешних властей стран Европы". "Вот и выдумывает, что инфляция, мол, взялась ниоткуда", — отметил сенатор.

Если исходить из "сколь сенсационного, столь и несостоятельного" "открытия", то двукратный рост числа граждан Британии, с трудом сводящих концы с концами, "взялся также ниоткуда", добавил Пушков.

"С неба, типа, накапало, а не является следствием разорительной политики британских правительств, повинных в энергетическом кризисе, росте цен на топливо и в введении контрпродуктивных санкций против России, не говоря уже о рискованном увлечении дорогостоящей военной и прочей помощью Украине", — сыронизировал он.