МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Европа возмущена тем, как США ради своей выгоды используют ее экономические проблемы, вызванные антироссийскими санкциями, пишет китайское информагентство "Синьхуа". В итальянской Eni рассказали о причинах бегства промышленности из Европы

Авторы напоминают, что после начала российской спецоперации на Украине Европа вместе с Соединенными Штатами ввела несколько последовательных раундов санкций против Москвы, но обратный эффект от них больно ударил по многим странам континента, сильно зависящим от российской энергетики, и погрузил их в глубокий кризис.

За последнее время особенно пострадали энергоемкие отрасли, многим компаниям пришлось сократить или даже свернуть производство из-за резкого роста затрат, говорится в статье.

"Обратный эффект антироссийских санкций, введенных Европой, становится все более очевидным: нехватка энергоресурсов привела к повышению себестоимости производства и резкому росту цен, к упадку предпринимательской деятельности и падению уровня жизни населения. Экономика континента столкнулась с риском рецессии", — отмечается в материале.

Как отмечается, США воспользовались ситуацией, не только принявшись продавать в регион энергоносители по завышенным ценам, но и переманивая к себе европейские компании. "Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали", — подчеркивается в статье.