МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Планы Польши требовать от России репарации за Вторую мировую войну юридически абсолютно бессмысленны, но если Варшава пойдет на это, то Москва теоретически может выставить ответный обоснованный и притом многократно больший счет за реальные преступления польской стороны, совершенные в 1920-40-х годах, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Эксперт считает, что Польша не вправе требовать от Германии репарации

Польша подготовит расчет "военных потерь" в период Второй мировой войны, возмещения которых потребует от России по аналогии с репарациями, которые требует от Германии, сообщил ранее МИД республики.

В МИД РФ заявляли, что претензии Польши к России о выплате репараций лежат в области политических фантазий. Там отметили также, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму". В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.

"В юридическом плане планы Польши абсолютно несостоятельны", — подчеркнул Мягков.

"Но раз Варшава планирует провести какие-то расчеты, то давайте посмотрим возможный объем теоретических встречных претензий Польше. И, поверьте, они окажутся во много раз большими. Нам этого не составит никакого труда, поскольку все есть в открытых источниках", — добавил он.

ЗАМУЧЕННЫЕ В ПОЛЬСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ

Для начала надо будет принять во внимание события времен Гражданской войны, сказал Мягков. Песков назвал заявления Польши о репарациях оголтелой русофобией

"Польша наступает на территории Западной Белоруссии и Западной Украины, берет Минск, берет Киев. Сколько там поляки загребли добра и разрушили строений? А если еще подсчитать число убитых советских людей?" — добавил он.

А во время польско-советской войны, развязанной Варшавой, было взято в плен, по разным подсчетам, до 120 тысяч красноармейцев, напомнил научный директор РВИО.

"И потери среди них от убийств, насилия, голода, болезней в польских концлагерях составили, по разным оценкам, до 60 тысяч человек. То есть это прямые жертвы польской преступной политики тех лет", — сказал Мягков.

"Затем взять оккупацию Польшей территорий Западной Белоруссии и Западной Украины с 1921 по 1939 год. Поляки их грабили, использовали местных крестьян как рабов. Устраивали концлагеря — только через концлагерь Береза-Картузская в Западной Белоруссии прошло более 10 тысяч человек, многие из них были замучены до смерти", — продолжает собеседник агентства.

Польский режим довел население Западной Белоруссии и Западной Украины до такого нищенского состояния, что местные жители с цветами встречали Красную армию, вступившую на эти земли в ходе юридически абсолютно обоснованного Освободительного похода в сентябре 1939 года, отметил Мягков.

БЕЗДЕЛЬНИКИ ИЗ "АРМИИ АНДЕРСА"

"Далее — 1941 год, СССР устанавливает дипломатические отношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне, и в Советском Союзе создается так называемая польская армия генерала Андерса. В архивах на этот счет есть документы, и можно посчитать, сколько денег было потрачено на нее. В итоге же армия Андерса прохлаждалась в советском тылу, не желая воевать с гитлеровцами, а потом ушла через Иран сражаться за западных союзников", — сказал научный директор РВИО. МИД назвал претензии Польши к России по репарациям политическими фантазиями

"Другие созданные польские воинские соединения, в том числе дивизия имени Тадеуша Костюшко, воевали с немцами. Но сколько миллионов рублей было потрачено и на них?" — добавил он.

"Кощунственно считать число погибших в деньгах — для нас человеческая жизнь бесценна. Но раз в Варшаве до этого дошли, то пусть там вспомнят, что свыше 600 тысяч наших солдат и офицеров погибли, освобождая Польшу", — подчеркнул Мягков. А в это время, в 1944-1945 годах, польская "Армия крайова", фактически сборище подпольных банд, подчинявшихся лондонскому эмигрантскому правительству, развернули террор и диверсии в тылу Красной армии, на освобожденных территориях, отметил научный директор РВИО.

Накануне РИА Новости опубликовало рассекреченные ФСБ России документы о том, что боевики "Армии крайовой" совершали многочисленные убийства мирных граждан СССР, пытаясь препятствовать установлению спокойной жизни на освобожденных от гитлеровцев территориях. Бандиты лишали жизни представителей органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей.

СОЛДАТСКИЙ ХЛЕБ — ГРАЖДАНАМ ПОЛЬШИ

Нельзя забыть и то, что на землях Польши, откуда Красная армия изгоняла гитлеровцев, советские военные из своих запасов кормили местное население, восстанавливали здания, мосты, дороги, добавил Мягков. Польша потребует от Германии репарации за ущерб во Второй мировой войне

В мае 2021 года министерство обороны РФ открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" Как следует из размещенных там документов из фондов Центрального архива МО, Красная армия ради польского населения безвозмездно жертвовала своими потребностями.

Так, с конца апреля 1945 года польской стороне передавалось 150 тысяч тонн хлеба. А с августа 1944 года (то есть с начала освобождения Польши Красной армией) до конца 1945 года 1-й Белорусский фронт (затем группа советских войск) передал польскому населению почти 140 тысяч тонн разного зерна, 4 тысячи тонн муки, почти 4 тысячи тонн живого веса скота для мяса, около 74 тысяч тонн сахара, 87 тонн жиров, 316 тысяч тонн картофеля и свежих овощей, 108 тысяч голов крупного рогатого скота, 74 тысячи овец, почти 42 тысячи свиней, свыше 15 тысяч лошадей.

Также советские воинские части передали в тот период Польше 110 тракторов, более 670 сеялок, свыше 800 молотилок, без малого 2 тысячи плугов, 1,8 тысячи уборочных машин. Польским властям в районах восточнее реки Одер также отдали посевы, неубранные в 1945 году — в том числе 8,5 тысячи гектаров картофеля, овощей и корнеплодов, 10,5 тысячи гектаров зерновых.

Согласно архивным документам, с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано Польше продовольствия и фуража на сумму более 1,5 миллиарда рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение второго и третьего кварталов 1945 года было поставлено 20 тысяч тонн хлопка, 100 тысяч тонн крупных кож, более 2 тысяч грузовых автомобилей.

"Советские войска восстановили центр Варшавы, разрушенный в 1944 году гитлеровцами в ходе подавления Варшавского восстания. А оно было авантюрой, устроенной опять-таки польским правительством в Лондоне, чтобы не дать Красной армии первой войти в Варшаву. А сколько было других польских городов?" — сказал Мягков.

ДЕШЕВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

Именно благодаря настойчивости советской стороны Польше по решению Потсдамской конференции 1945 года отошли районы Германии, располагавшиеся восточнее линии, проходившей по рекам Одер и Нейсе, напомнил научный директор РВИО. "Это территории, которые ранее были очень развиты в промышленном и сельскохозяйственном отношении. Причем эти территории были практически не разрушены во время войны", — пояснил Мягков. Сейм Польши принял резолюцию с требованием репараций от Германии

"Ну а если мы говорить о послевоенном развитии Польши, то от СССР она получила дешевые газ и нефть, построенные современные мощные предприятия", — добавил он. Речь идет о гигантских суммах в денежном эквиваленте, отметил научный директор РВИО.

По словам Мягкова, в Польше на тему репараций могут "ковыряться" сколько угодно.

"Наши историки, которые занимаются темой Польши, могут легко подсчитать суммы, которые во много крат будут больше, чем Польша вздумает нам предъявить", — подчеркнул собеседник агентства.