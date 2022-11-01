РВИО: Польша на требования репараций может получить от России многократно больший счет
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Планы Польши требовать от России репарации за Вторую мировую войну юридически абсолютно бессмысленны, но если Варшава пойдет на это, то Москва теоретически может выставить ответный обоснованный и притом многократно больший счет за реальные преступления польской стороны, совершенные в 1920-40-х годах, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Польша подготовит расчет "военных потерь" в период Второй мировой войны, возмещения которых потребует от России по аналогии с репарациями, которые требует от Германии, сообщил ранее МИД республики.
В МИД РФ заявляли, что претензии Польши к России о выплате репараций лежат в области политических фантазий. Там отметили также, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму". В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.
"В юридическом плане планы Польши абсолютно несостоятельны", — подчеркнул Мягков.
"Но раз Варшава планирует провести какие-то расчеты, то давайте посмотрим возможный объем теоретических встречных претензий Польше. И, поверьте, они окажутся во много раз большими. Нам этого не составит никакого труда, поскольку все есть в открытых источниках", — добавил он.
ЗАМУЧЕННЫЕ В ПОЛЬСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ
Для начала надо будет принять во внимание события времен Гражданской войны, сказал Мягков.
"Польша наступает на территории Западной Белоруссии и Западной Украины, берет Минск, берет Киев. Сколько там поляки загребли добра и разрушили строений? А если еще подсчитать число убитых советских людей?" — добавил он.
А во время польско-советской войны, развязанной Варшавой, было взято в плен, по разным подсчетам, до 120 тысяч красноармейцев, напомнил научный директор РВИО.
"И потери среди них от убийств, насилия, голода, болезней в польских концлагерях составили, по разным оценкам, до 60 тысяч человек. То есть это прямые жертвы польской преступной политики тех лет", — сказал Мягков.
"Затем взять оккупацию Польшей территорий Западной Белоруссии и Западной Украины с 1921 по 1939 год. Поляки их грабили, использовали местных крестьян как рабов. Устраивали концлагеря — только через концлагерь Береза-Картузская в Западной Белоруссии прошло более 10 тысяч человек, многие из них были замучены до смерти", — продолжает собеседник агентства.
Польский режим довел население Западной Белоруссии и Западной Украины до такого нищенского состояния, что местные жители с цветами встречали Красную армию, вступившую на эти земли в ходе юридически абсолютно обоснованного Освободительного похода в сентябре 1939 года, отметил Мягков.
БЕЗДЕЛЬНИКИ ИЗ "АРМИИ АНДЕРСА"
"Далее — 1941 год, СССР устанавливает дипломатические отношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне, и в Советском Союзе создается так называемая польская армия генерала Андерса. В архивах на этот счет есть документы, и можно посчитать, сколько денег было потрачено на нее. В итоге же армия Андерса прохлаждалась в советском тылу, не желая воевать с гитлеровцами, а потом ушла через Иран сражаться за западных союзников", — сказал научный директор РВИО.
"Другие созданные польские воинские соединения, в том числе дивизия имени Тадеуша Костюшко, воевали с немцами. Но сколько миллионов рублей было потрачено и на них?" — добавил он.
"Кощунственно считать число погибших в деньгах — для нас человеческая жизнь бесценна. Но раз в Варшаве до этого дошли, то пусть там вспомнят, что свыше 600 тысяч наших солдат и офицеров погибли, освобождая Польшу", — подчеркнул Мягков. А в это время, в 1944-1945 годах, польская "Армия крайова", фактически сборище подпольных банд, подчинявшихся лондонскому эмигрантскому правительству, развернули террор и диверсии в тылу Красной армии, на освобожденных территориях, отметил научный директор РВИО.
Накануне РИА Новости опубликовало рассекреченные ФСБ России документы о том, что боевики "Армии крайовой" совершали многочисленные убийства мирных граждан СССР, пытаясь препятствовать установлению спокойной жизни на освобожденных от гитлеровцев территориях. Бандиты лишали жизни представителей органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей.
СОЛДАТСКИЙ ХЛЕБ — ГРАЖДАНАМ ПОЛЬШИ
Нельзя забыть и то, что на землях Польши, откуда Красная армия изгоняла гитлеровцев, советские военные из своих запасов кормили местное население, восстанавливали здания, мосты, дороги, добавил Мягков.
В мае 2021 года министерство обороны РФ открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" Как следует из размещенных там документов из фондов Центрального архива МО, Красная армия ради польского населения безвозмездно жертвовала своими потребностями.
Так, с конца апреля 1945 года польской стороне передавалось 150 тысяч тонн хлеба. А с августа 1944 года (то есть с начала освобождения Польши Красной армией) до конца 1945 года 1-й Белорусский фронт (затем группа советских войск) передал польскому населению почти 140 тысяч тонн разного зерна, 4 тысячи тонн муки, почти 4 тысячи тонн живого веса скота для мяса, около 74 тысяч тонн сахара, 87 тонн жиров, 316 тысяч тонн картофеля и свежих овощей, 108 тысяч голов крупного рогатого скота, 74 тысячи овец, почти 42 тысячи свиней, свыше 15 тысяч лошадей.
Также советские воинские части передали в тот период Польше 110 тракторов, более 670 сеялок, свыше 800 молотилок, без малого 2 тысячи плугов, 1,8 тысячи уборочных машин. Польским властям в районах восточнее реки Одер также отдали посевы, неубранные в 1945 году — в том числе 8,5 тысячи гектаров картофеля, овощей и корнеплодов, 10,5 тысячи гектаров зерновых.
Согласно архивным документам, с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано Польше продовольствия и фуража на сумму более 1,5 миллиарда рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение второго и третьего кварталов 1945 года было поставлено 20 тысяч тонн хлопка, 100 тысяч тонн крупных кож, более 2 тысяч грузовых автомобилей.
"Советские войска восстановили центр Варшавы, разрушенный в 1944 году гитлеровцами в ходе подавления Варшавского восстания. А оно было авантюрой, устроенной опять-таки польским правительством в Лондоне, чтобы не дать Красной армии первой войти в Варшаву. А сколько было других польских городов?" — сказал Мягков.
ДЕШЕВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
Именно благодаря настойчивости советской стороны Польше по решению Потсдамской конференции 1945 года отошли районы Германии, располагавшиеся восточнее линии, проходившей по рекам Одер и Нейсе, напомнил научный директор РВИО. "Это территории, которые ранее были очень развиты в промышленном и сельскохозяйственном отношении. Причем эти территории были практически не разрушены во время войны", — пояснил Мягков.
"Ну а если мы говорить о послевоенном развитии Польши, то от СССР она получила дешевые газ и нефть, построенные современные мощные предприятия", — добавил он. Речь идет о гигантских суммах в денежном эквиваленте, отметил научный директор РВИО.
По словам Мягкова, в Польше на тему репараций могут "ковыряться" сколько угодно.
"Наши историки, которые занимаются темой Польши, могут легко подсчитать суммы, которые во много крат будут больше, чем Польша вздумает нам предъявить", — подчеркнул собеседник агентства.
https://1prime.ru/state_regulation/20221101/838664227.html