МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (октябрь) 48,1 49,2 (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (ноябрь) 2,6% 2,85% (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,248% 0,248% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь) 9,5% 8,3%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (октябрь)    
11:20 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 45,8 45,8
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 49,9 49,9
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (октябрь) 48,7 53
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь) 50,9 50
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь) 10,053 млн 10 млн
20:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,52 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (октябрь) 52  
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    
  RUB Россети Ленэнерго (о созыве ВОСА)    
  RUB Мосэнерго — СД (закупочная политика компании)    