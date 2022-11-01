Володин: возобновить зерновую сделку нельзя, пока коридор безопасности используют для атак
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Зерновая сделка" не может быть возобновлена до тех пор, пока коридор безопасности применяется для террористических атак, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4 % досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза", — указал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, президент Украины Владимир Зеленский перечеркнул своими действиями все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав "террористическую сущность киевского режима".
"Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", — заявил спикер.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://1prime.ru/state_regulation/20221101/838665257.html