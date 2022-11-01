МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Зерновая сделка" не может быть возобновлена до тех пор, пока коридор безопасности применяется для террористических атак, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Путин заявил, что Россия не прекращает участие в "зерновой сделке"

"Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4 % досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза", — указал он в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, президент Украины Владимир Зеленский перечеркнул своими действиями все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав "террористическую сущность киевского режима".

"Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", — заявил спикер.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.