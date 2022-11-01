МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. ИНДЕКС PMI ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РФ В ОКТЯБРЕ ПОНИЗИЛСЯ ДО 50,7 ПУНКТА С 52 ПУНКТОВ В СЕНТЯБРЕ — S&P GLOBAL
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221101/838665618.html
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. ИНДЕКС PMI ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РФ В ОКТЯБРЕ ПОНИЗИЛСЯ ДО 50,7 ПУНКТА С 52 ПУНКТОВ В СЕНТЯБРЕ — S&P GLOBAL
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221101/838665618.html
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