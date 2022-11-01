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Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в октябре
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. Годовая инфляция в Казахстане по итогам октября ускорилась до 18,8% с 17,7% месяцем ранее, сообщает во вторник бюро национальной статистики республики. "Инфляция в октябре 2022... ПРАЙМ, 01.11.2022
экономика, новости, казахстан, статистика, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АЛМА-АТА, 1 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам октября ускорилась до 18,8% с 17,7% месяцем ранее, сообщает во вторник бюро национальной статистики республики.
"Инфляция в октябре 2022 года к октябрю 2021 года — 18,8%", — сообщается на сайте статистического бюро.
По информации ведомства, продовольственные товары в октябре в годовом выражении подорожали на 23,1%, непродовольственные товары — на 17,9%, услуги — на 13,5%.
Инфляция в Казахстане в 2021 году составила 8,4%. В сентябре Национальный банк страны ухудшил прогноз по инфляции до 16-18% к концу текущего года.