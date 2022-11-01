АЛМА-АТА, 1 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам октября ускорилась до 18,8% с 17,7% месяцем ранее, сообщает во вторник бюро национальной статистики республики. Казахстан и Германия видят потенциал для роста взаимной торговли

"Инфляция в октябре 2022 года к октябрю 2021 года — 18,8%", — сообщается на сайте статистического бюро.

По информации ведомства, продовольственные товары в октябре в годовом выражении подорожали на 23,1%, непродовольственные товары — на 17,9%, услуги — на 13,5%.

Инфляция в Казахстане в 2021 году составила 8,4%. В сентябре Национальный банк страны ухудшил прогноз по инфляции до 16-18% к концу текущего года.