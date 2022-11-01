Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов
Мишустин: инфляция в России в октябре составила 13 процентов против 18 процентов в апреле
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МОСКВА,1 ноя — ПРАЙМ. К концу октября инфляция в России составила 13% против 18% в апреле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств стран ШОС во вторник.
Он отметил, что на Россию продолжают оказывать нарастающее давление, принято более 12 тысяч односторонних ограничительных мер, которые затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные секторы".
"Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики. Приняли меры, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов. А также – для постепенного восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности. К концу октября в России инфляция составила тринадцать процентов против порядка восемнадцати – в апреле текущего года", — сказал премьер.
Ранее Центробанк РФ сообщил, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась по оценке на 21 октября до 12,9%.