МОСКВА,1 ноя — ПРАЙМ. К концу октября инфляция в России составила 13% против 18% в апреле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств стран ШОС во вторник. Мишустин оценил работу России в рамках продуктовой сделки

Он отметил, что на Россию продолжают оказывать нарастающее давление, принято более 12 тысяч односторонних ограничительных мер, которые затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные секторы".

"Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики. Приняли меры, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов. А также – для постепенного восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности. К концу октября в России инфляция составила тринадцать процентов против порядка восемнадцати – в апреле текущего года", — сказал премьер.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась по оценке на 21 октября до 12,9%.