МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экономическое взаимодействие Москвы и Нью-Дели развивается, однако существует дисбаланс между экспортом и импортом, заявил во вторник торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас.

"Нужно увеличивать долю импорта в двусторонней торговле", — сказал Рыбас, выступая на форуме "Индия встречает мир.

Индия-Россия: Новые горизонты бизнеса", организованного Московской ТПП.

По словам торгового представителя, вопрос выравнивания диспропорции в экспорте и импорте особенно важен в условиях наращивания Россией и Индией взаиморасчетов в нацвалютах.

"Экспорт из России в Индию растет, и растет за счет поставок углеводородов. Но большая проблема — это экспорт из Индии в Россию", — согласился заместитель председателя Комиссии МТПП по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Индии Маниш Кумар.

Он подчеркнул, что в 2022 году 60% индийского экспорта направлялась в США, по сравнению с этим доля экспорта в Россию — менее одного процента.

"Это огромная разница. И это предмет нашей озабоченности", — отметил Кумар.

В свою очередь программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев добавил, что РСМД мог бы оказать консультативное содействие индийскому бизнесу для выхода на рынок РФ. Возможности для работы здесь даже в нынешних условиях остаются, сказал он.

"Мы могли бы подумать над отдельной инициативой по информированию, консультированию индийского бизнеса, который приходит в Россию, по санкционным рискам. Потому что, подчеркну, несмотря на медийный прессинг, возможностей для работы в России остается очень много", — резюмировал эксперт.