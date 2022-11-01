МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Подготовка нового межгосударственного договора о российско-иранском сотрудничестве переходит в завершающую фазу, заявил вице-премьер России Александр Новак. Товарооборот между Россией и Ираном вырос по итогам восьми месяцев

"Подготовка нового большого межгосударственного договора РФ и Исламской республики Иран переходит в завершающую фазу", — сказал замглавы правительства на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

По его словам, документ выведет многоплановые отношения России и Ирана на уровень стратегического партнерства.

Новак добавил, что Россия надеется получить в ближайшее время "соображения иранских друзей" по переданному 16 июня проекту.

"Москва остается приверженной своей принципиальной позиции о необходимости скорейшего возобновления функционирования совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы в его изначальной конфигурации", — отметил зампредседателя правительства.