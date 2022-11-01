МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Работа государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), созданная за два миллиарда рублей, показала свою неэффективность, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. В Центробанке рассказали о влиянии индексации тарифов ЖКХ на инфляцию

ГИС ЖКХ запустили в 2016 году. Система должна содержать информацию обо всех объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории России, об их состоянии, основных характеристиках, способах управления ими, а также актуальную информацию о видах и стоимости коммунальных услуг, наличии и размере задолженности. В данный момент ГИС ЖКХ находится в ведении Минстроя России.

"Есть ГИС ЖКХ. Это должна была быть сама разветвленная система: данные по тарифам, платежам в каждом доме должны туда заноситься, мы должны знать о состоянии тарифной ситуации и платежей в режиме реального времени. Но туда заносится 30% данных. Каких целей она достигнет?"– сказал Кудрин в ходе выступления на форуме стратегов в Санкт-Петербурге.

По словам главы Счетной палаты, на госинформсистему потратили два миллиарда рублей, при этом проект не показал необходимых результатов. Кудрин добавил, что работа созданных за бюджетный счет ГИС в целом является большой проблемой.