МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Создание организации наподобие ОПЕК для экспортеров никеля окажет серьезное влияние на политические процессы, как это уже происходит при регулировании со стороны картеля в отрасли энергоносителей, а какую оценку мир даст подобной инициативе, если она реализуется, покажет только время, заявил РИА Новости замгендиректора компании "Итекма" (производитель и разработчик композиционных материалов, компания-участник НТИ) Вадим Микрин. Эксперт назвал роль России в "никелевом ОПЕК"

Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.

Микрин напомнил, что Индонезия находится на первом месте в мире по добыче никеля, однако и Россия входит в топ-3 игроков этого рынка, поэтому создание такой организации без участия РФ немыслимо. В то же время эксперт обратил внимание роль регулирования рынка с точки зрения предложения и спроса.

"Мы видим, что ограничения на рыночные механизмы формирования спроса и предложения на материалы и энергоносители оказывают серьезное влияние на политические процессы в мире. Хорошо это или плохо — покажет время", — заявил он.

Микрин добавил, что ограничения в торговле в первую очередь затронут потребителей, а также коснутся направлений разработок. По его мнению, создание аналога ОПЕК в отрасли прежде всего повлияет на возможность предложить на рынок продукт по адекватной цене.

Согласно данным International Nickel Study Group сектор производства аккумуляторов занимает порядка 6% от мирового потребления никеля, а производство нержавеющей стали — 70%.