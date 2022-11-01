ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак надеется на подписание "Газпромом" и Ираном соглашений о конкретных проектах в нефтегазе к концу ноября, сейчас идет разработка технико-экономических параметров. Новак: Россия и Иран устраняют все барьеры в поставках сельхозпродукции

"Газпром" тоже в ближайшее время выйдет на конкретные согласования технико-экономических параметров, поскольку летом был меморандум подписан, а сейчас делегация работает по конкретными ТЭО конкретных проектов. Надеюсь, что к концу ноября уже будут подписаны соглашения и контракты", — ответил вице-премьер журналистам на вопрос, была ли конкретика между Россией и Ираном по нефтегазовым проектам.

"Летом только договорились о направлениях сотрудничества, сейчас идёт конкретная проработка. Как выйдут на контакты — появится конкретные месторождения, цифры и так далее. Надеемся, что в этом году будут. Такие, по крайней мере, идут переговоры. Нас заверяют компании, что в этом году будут уже конкретные предложения", — добавил Новак.

"Газпром" и иранская NIOC в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Как сообщала российская компания, документ предполагает сотрудничество в нефтегазовой отрасли, разработку нефтяных месторождений Ирана, обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов. Нагрузка на европейские ПХГ вырастет этой зимой, заявил "Газпром"

Также Новак сообщил, что в 2023 году начнется разработка иранского месторождения Шадеган российской "Зарубежнефть-Восток". "Шадеган будет разрабатываться со следующего года, это 7 миллионов тонн, "ЗН-Восток", — сказал он журналистам во вторник по итогам российско-иранской межправительственной комиссии.

Несколько лет назад "Зарубежнефть" и "Татнефть" подписали с иранской NIOC меморандумы о взаимопонимании, согласно которым представили свои предложения по разработке нескольких месторождений, в частности, Шадегана. Однако после возобновления в 2018 году американских санкций против Ирана, запрещающих покупку его нефти и инвестиций в проекты, компании уже не могли сотрудничать.