МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан в январе-сентябре 2022 года увеличил импорт продовольственных товаров из России на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 590,9 миллиона долларов, следует из данных госкомитета по статистике республики, обнародованных во вторник. Россия стала лидером по объему иностранных инвестиций в Узбекистан

По информации госкомстата, общий объем импорта продовольственных товаров в Узбекистан в январе-сентябре вырос на 36,8%, до 2,465 миллиарда долларов. Россия сохраняет второе место в списке стран-поставщиков продовольствия в Узбекистан — 24% от общего импорта продтоваров. Лидером остается Казахстан – 891,1 миллиона долларов (рост в 1,43 раза, доля – 36,2%). В тройке лидеров в январе-сентябре также остается Бразилия – 362 миллиона долларов (рост в 1,4 раза, 14,7% соответственно).

В товарной структуре Россия за девять месяцев лидировала по поставкам в Узбекистан маргарина и комбижира (72,4% в общем объеме указанных товаров, импортируемых Узбекистаном) – на 148 миллионов долларов (рост в 4,1 раза), какао и шоколада (67,2%) – на 57,8 миллиона долларов (рост на 11,7%), молочных продуктов (38,8%) – на 23,1 миллиона долларов (рост в 1,68 раза) и детского питания (30,5%) – на 16,8 миллиона долларов (рост в 1,46 раза).

Ранее статведомство сообщало, что импорт продовольствия из России в Узбекистан в 2021 году вырос на 16,2%, до 799,2 миллиона долларов (27,3% от общего импорта продтоваров).