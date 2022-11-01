МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: Kazan Summit" может стать аналогичной Петербургскому и Восточному экономическим форумам федеральной площадкой, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Росконгресс назвал общую сумму подписанных на ВЭФ соглашений

"Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: Kazan Summit" станет федеральной площадкой наравне с Петербургским и Дальневосточным форумами. Такое решение принято президентом. Это будет основная площадка, ориентированная на мусульманский мир, и мы будем её развивать по отдельной программе", — сказал зампредседателя российского кабмина.

XIII Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: Kazan Summit" состоялся в мае 2022 года. В мероприятии приняли участие представители 64 стран и 59 регионов России. Казанский глобальный молодёжный саммит собрал под эгидой Организации исламского сотрудничества (ОИС) представителей 70 стран мира.