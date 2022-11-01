МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Украине необходимо предоставить гарантии того, что гуманитарный коридор в Черном море не будет применяться в военных целях, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе встречи с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг "зерновой сделки"

"В ходе встречи были проанализированы ключевые направления российско-турецкого сотрудничества на международных площадках, прежде всего "Черноморская инициатива" по вывозу из украинских портов сельскохозяйственной продукции в контексте недавнего террористического акта Киева в отношении Севастополя", — сказано в сообщении на сайте МИД.

В министерстве отметили, что с российской стороны подчеркивают необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гумкоридора в Черном море в военных целях".