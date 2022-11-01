МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Главе МИД Германии Анналене Бербок следует приобрести карту и учебник истории после ее слов о России и Китае, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Захарова ждет от Лондона комментарий сообщения Трасс по "Севпотокам"

Ранее немецкий министр Бербок в ходе рабочих визитов в страны Центральной Азии призвала не допустить усиления России и Китая в регионе.

"Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", — написала Захарова в мессенджере Telegram.