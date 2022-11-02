АНКАРА, 1 ноя — ПРАЙМ. Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики на данный момент нет, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией. В Турции заявили, что суда под флагом страны будут вывозить зерно с Украины

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщали ранее в российском дипведомстве.

"Обсуждается, но пока ничего конкретного я вам сказать не могу", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, обсуждают ли участники продуктовой сделки вопрос гарантий безопасности морских коридоров.

На вопрос о том, как он оценивает переговоры по возобновлению работы зернового коридора, собеседник агентства отметил, что "пока рано делать выводы".

"Процесс идёт", — подчеркнул источник.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.