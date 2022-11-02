ООН, 2 ноя — ПРАЙМ. Координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла ожидает, что движение судов с продовольствием возобновится в четверг. Источник сообщил об обсуждении вопроса гарантий зернового коридора

"Экспорт зерна и продовольствия с Украины нужно продолжать. Несмотря на то, что в рамках "черноморской зерновой инициативы" на 2 ноября не запланировано движения судов, мы ожидаем, что груженые суда пойдут в четверг", — указал он в Twitter.