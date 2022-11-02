МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам. Путин отметил особое значение консолидации общества при внешнем давлении

"Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, по теме тоже — или президент сможет сориентировать в своих словах вступительных, или мы уточним", — сказал он.

Российский лидер сегодня также встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и поучаствует в координационном совете при правительстве.

"Сегодня во второй половине у Путина с докладом будет глава Севастополя Развожаев, сегодня также состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Также сегодня будет продолжение регулярных встреч с членами Координационного совета при правительстве России в режиме видеоконференции", — сообщил пресс-секретарь.

Песков также ответил на вопрос о том, шла ли речь в разговоре с президентом Индонезии о планах Путина поехать туда на саммит G20, он отметил, что по этому поводу готовится сообщение.