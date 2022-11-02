МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 24 по 30 октября сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,4%, а средний чек — на 0,9%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Эксперт рассказал о продаже "Билайна" Veon

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 17 по 23 октября — расходы сократились на 3,5%, а средний чек — на 1,5%.

"В период с 24 по 30 октября средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,4%. Индекс недельных расходов составил 5406 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 3,1%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9% и в денежном выражении составил 661 рубль", — говорится в материалах исследования. Впервые в 2022 году ИСЧ оказался ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 0,8%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.