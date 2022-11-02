МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украина за девять месяцев 2022 года сократила экспорт в страны СНГ почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа. Компании перестали страховать украинские грузы, сообщили СМИ

"За период с января по сентябрь 2022 года экспорт Украины в страны СНГ сократился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год", — приводит ее слова официальный сайт Верховной рады.

По словам депутата, совокупный экспорт в страны СНГ за девять месяцев составил 1,27 миллиарда долларов.

"Больше всего сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном — больше чем наполовину. Это связано в первую очередь с усложнением логистических путей… В то же время экспорт в Молдову вырос на 15% благодаря тому, что страна стала одним из транзитных направлений для украинских товаров", — сказала Пидласа.

Отмечается, что показатели не учитывают экспорт в Россию и Белоруссию, который на данный момент де-факто не осуществляется.

Пидласа 1 ноября заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ.