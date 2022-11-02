МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В России прорабатывают ответные меры на заморозку активов страны на Западе, их использование также не останется без реакции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Песков ответил на вопрос о возвращении замороженных резервов России

Она подчеркнула, что Москва воспринимает действия Запада как посягательство на суверенную собственность.

"Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы", — сказала она.

По ее словам, "прорабатываются соответствующие меры".

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.