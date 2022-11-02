МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, сообщила пресс-служба Кремля. Главной темой мероприятия станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций. Путин пока не принял решение по поводу участия в выборах президента

"Третьего ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Решетников", — сказано в сообщении.

Также будут рассматриваться некоторые текущие вопросы.