Путин обсудит с правительством инструменты поддержки инвестиций
Путин проведет 3 ноября совещание с членами правительства о поддержке инвестиций
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, сообщила пресс-служба Кремля. Главной темой мероприятия станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций.
"Третьего ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Решетников", — сказано в сообщении.
Также будут рассматриваться некоторые текущие вопросы.