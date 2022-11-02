События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 ноября
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День культуры — выходной на Токийской фондовой бирже
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|8,324 млрд австрал. долл
|8,85 млрд австрал. долл
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь)
|49,3
|49,2
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|17,7 тыс
|11:05
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|11:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|3,23%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI (октябрь)
|47,2
|47,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
|47,5
|47,5
|12:50
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (сентябрь)
|6,6%
|6,6%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (ноябрь)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (ноябрь)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (ноябрь)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (ноябрь)
|2,25%
|3%
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|15:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|258,9 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|326,3 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|217 тыс
|220 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022)
|-4,1%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-67,4 млрд долл
|-72,2 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2022)
|10,2%
|4,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь)
|11,9%
|-6,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|1,52 млрд канад. долл
|1,34 млрд канад. долл
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (октябрь)
|47,3
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь)
|46,6
|46,6
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (сентябрь)
|0%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь)
|53
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (октябрь)
|56,7
|55,5
|17:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|23:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
|51,1
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.10)
|541 млрд долл (на 21.10)
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022
|RUB
|Яндекс — финансовые результаты за 3кв2022
|RUB
|VEON — финансовые результаты за 3кв2022
|16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|VEON — телефонная конференция для аналитиков и инвесторов
|RUB
|ТГК-1 — ВОСА (реестр закрыт 10.09.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
https://1prime.ru/state_regulation/20221102/838688161.html