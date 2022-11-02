МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День культуры — выходной на Токийской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 8,324 млрд австрал. долл 8,85 млрд австрал. долл
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь) 49,3 49,2
11:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 17,7 тыс  
11:05 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
11:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3,23%  
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (октябрь) 47,2 47,2
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 47,5 47,5
12:50 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (сентябрь) 6,6% 6,6%
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (ноябрь) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (ноябрь) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (ноябрь) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (ноябрь) 2,25% 3%
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
15:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:30 USD США — Объем экспорта 258,9 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 326,3 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 217 тыс 220 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022) -4,1% 0,6%
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -67,4 млрд долл -72,2 млрд долл
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2022) 10,2% 4,1%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь) 11,9% -6,1%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 1,52 млрд канад. долл 1,34 млрд канад. долл
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (октябрь) 47,3  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь) 46,6 46,6
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (сентябрь) 0% 0,3%
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь) 53  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (октябрь) 56,7 55,5
17:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
23:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 51,1  
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.10) 541 млрд долл (на 21.10)  
  RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    
  RUB Яндекс — финансовые результаты за 3кв2022    
  RUB VEON — финансовые результаты за 3кв2022    
16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY) RUB VEON — телефонная конференция для аналитиков и инвесторов    
  RUB ТГК-1 — ВОСА (реестр закрыт 10.09.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    