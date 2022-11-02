МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне, ускорившаяся по итогам октября по предварительной оценке до рекордных 10,7%, "упрямая", в связи с этим ДКП со стороны ЕЦБ также должна быть "упрямой" — с дальнейшим повышением базовой ставки, и впереди у регулятора долгий путь в этом направлении, заявил глава ЦБ Германии и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель. Инфляция в Польше в октябре побила рекорд 25-летней давности

"Решение, принятое управляющим советом ЕЦБ на прошлой неделе, было очень важным в ситуации, когда инфляция в еврозоне составляет 10,7%, что является чрезмерно высоким показателем. Уверен, что это повышение не будет последним. Впереди еще долгий путь. Инфляция упряма, и если мы хотим победить ее, денежно-кредитная политика должна быть еще более упрямой", — сказал он газете El Pais в совместном интервью с главой ЦБ Испании Пабло Эрнандесом де Кос.

На прошлой неделе ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов, в этот раз до 2% с 1,25% годовых. Кроме того, регулятор ожидает дальнейшего повышения ставки для достижения уровня инфляции в 2%.

В свою очередь глава ЦБ Испании, считает, что фактически около 75% роста инфляции в еврозоне произошло из-за прямого и косвенного воздействия цен на энергоносители и продукты питания.

"Нам нужно будет поднять ставки до уровней, которые позволят инфляции приблизиться к нашей среднесрочной цели в 2%, но мы еще не достигли этой точки", — сказал он.

Как пишет газета, инфляционная вспышка, вызванная конфликтом на Украине и ростом цен на энергоносители и продукты питания, является дестабилизирующим фактором на территории всей зоны евро. Самая высокая годовая инфляция по итогам октября в еврозоне была зафиксирована в Эстонии (22,4%), Латвии (21,8%) и Литве (22%), самая низкая — во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%).