МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Молдавия и Европейская комиссия подпишут соглашения о помощи в виде грантов на общую сумму в 52 миллиона евро, заявила пресс-служба молдавского правительства. Молдавия закупила энергию в Румынии вдвое дороже, чем в Приднестровье

"Молдавия и Европейская комиссия подпишут два соглашения о безвозмездной финансовой помощи для страны на общую сумму в 52 миллиона евро. Правительство утвердило на сегодняшнем заседании проект начала переговоров и одобрило подписание двух соглашений", — сказано в публикации на сайте кабмина.

Отмечается, что Соглашение о финансировании программы "ЕС за реформы" предоставит Молдавии грант в размере 27 миллионов евро на поддержку программ в области народонаселения и репродуктивного здоровья, управления, гражданского общества и безопасности.

Среди приоритетов Соглашения о финансировании Программы "ЕС для восстановления и устойчивости": устойчивая и интегрированная экономика; изменение климата, а также инклюзивное общество. Стоимость этого Соглашения составляет 25 миллионов евро.

Соглашения будут подписаны в скором времени, со стороны Молдавии документы подпишет глава Минфина страны Дмитрий Будянский.