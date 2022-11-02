МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Реальные зарплаты в России в августе снизились

На минувшей неделе министерство в своем обзоре указывало, что на 24 октября инфляция в РФ составила 12,88% в годовом выражении.

"На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,69% год к году", — говорится в документе.

"В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился (0,04%) вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев", — добавили в министерстве.

По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.