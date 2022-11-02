МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Спад ВВП России ускорился в сентябре до 5% в годовом выражении после снижения на 4% в августе; по итогам третьего квартала экономика упала на 4,4% в годовом выражении, по итогам 9 месяцев — на 2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". Инфляция в России на 31 октября замедлилась до 12,69 процента

Министерство также отмечает, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории спада на 2,9% по итогам текущего года.

"На фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5,0% год к году, в целом за третий квартал минус 4,4% год к году", — говорится в документе.

При этом министерство отмечает, что в месячном выражении в сентябре ВВП РФ вырос на 2,1% после роста на 1,8% месяц к месяцу в августе.

"Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит минус 2,9%", — добавляется в обзоре.

По прогнозу министерства, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.

Во втором квартале текущего года российская экономика снизилась на 4,1%, в первом — выросла на 3,5%. Как указано в документе, в августе спад ВВП, по оценке министерства, составил 4%, в июле — 4,3%, в июне — 5%, в мае — 4,5%, в апреле — 2,7%. В марте экономика РФ выросла на 1,4%, в феврале — на 4,2%, в январе — на 5,7%.