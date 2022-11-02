МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг расширил список товаров, разрешенных для ввоза в РФ по параллельному импорту, продукцией новых для этого перечня брендов детских игрушек — так, в страну по этой схеме теперь можно будет поставлять товары с торговыми марками Marvel, Disney, Pixar и DC Comics, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса… Изложить в следующей редакции: Avatar… Avengers… DC Comics… Disney… Disney Pixar Lightyear… Doctor Strange… Marvel", — говорится в документе.

Об обновлении министерство сообщило и в своем Telegram-канале. "Минпромторг России внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта… Например, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и другие", — говорится в релизе.

При этом включенные бренды не являются первыми в отрасли детских игрушек — так, например, в июле Минпромторг внес в перечень параллельного импорта бренд Lego.