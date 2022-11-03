СТАМБУЛ, 3 ноя — ПРАЙМ. Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Путин и Эрдоган обсудили выход российской агропродукции на рынки

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

"Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать возвращение РФ к работе сделки как согласие на её продление.

По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.

"Мы надеемся на положительный исход", — уточнил источник.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.