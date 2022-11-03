МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Большинство британцев с начала года из-за роста цен в стране сокращали использование отопления, передает Sky News со ссылкой на данные опроса Ipsos. Bloomberg: в Великобритании удвоилось число граждан с минимальными доходами

Так, 60% жителей страны в целях экономии выключали отопление. 48% меньше общались с окружающими, еще 27% чаще работали из дома.

Кроме того, четверть граждан продали вещи, 24% пропускали приемы пищи.

Количество британцев, которым труднее стало оплачивать счета за электроэнергию, выросло к октябрю текущего года до 35%.

В этих условиях особенное беспокойство вызывает увеличение числа людей, накапливающих долги и прибегающих к получению кредита.

"Мы также видим, что люди сейчас обеспокоены всей экономикой в целом, а не конкретно стоимостью жизни и инфляцией, — отметил руководитель отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеон Скиннер.