СТАМБУЛ, 3 ноя — ПРАЙМ. Турция и Россия устанавливают перечень стран, которые нуждаются в российском зерне и удобрениях, эту работу будет координировать ООН, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Путин подтвердил готовность поставлять зерно беднейшим странам

"Сейчас совместно с российской стороной определяется список стран, в которые пойдет российское зерно и удобрения. В ходе последних телефонных переговоров двух лидеров этот вопрос обсуждался, уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации, как Турции, так и ООН. Усилия также направлены на то, чтобы добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", — сказал он.

В ответ на вопрос о том, в какие именно страны планируется доставка российской агропродукции источник сказал, что это будут, прежде всего, страны Африки и нуждающиеся страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке".