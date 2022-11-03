ПЕКИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, 3 ноября, сообщила в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин. Китай обвинил США в злоупотреблении мерами экспортного контроля

Ранее замдиректора оргкомитета ЭКСПО Сунь Чэнхай заявил, что в текущем году представители из 145 стран, регионов мира и международных организаций, в том числе 284 фирмы из списка Fortune Global 500, примут участие в выставке. Он отметил, что в рамках CIIE откроются новые выставочные зоны, посвященные семеноводству и искусственному интеллекту, будут представлены сотни видов новых продуктов, технологий и услуг.

Китайский лидер объявил об идее проведения ЭКСПО в мае 2017 года как демонстрация стремления Китая к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости рынка для иностранных товаров, экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа. Первая выставка прошла в Шанхае в ноябре 2018 года.

В рамках CIIE традиционно проводится Международный экономический форум "Хунцяо", в 2022 году на форуме опубликуют доклад об открытости мира.

Общая сумма заключенных на импортном ЭКСПО в Шанхае сделок в 2021 году достигла 70,72 миллиарда долларов, в 2020 году — 72,6 миллиарда долларов.

Пятое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Выставка является одной из крупнейших из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с иностранными товарами, включая российские.