МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россияне впервые в 2022 году стали чаще платить зарплатными картами, чем снимать с них наличные, в то же время граждане стали чаще чем в 2021 году самостоятельно выбирать банк для таких карт, свидетельствует исследование ВТБ, с которым ознакомилось РИА Новости. Россиянам рассказали об особенностях работы в праздничные дни

"Опция снятия наличных у зарплатных клиентов российских банков в этом году впервые утратила лидерство. Сейчас ее используют 37% пользователей по сравнению с 41% в прошлом году", — выяснил банк, опросив более 6 тысяч человек в возрасте от 18 от 75 лет в крупных городах России.

На первом месте по востребованности – оплата покупок по картам, ее проводят 38% клиентов против 35% в прошлом году. Доля респондентов, которые переводят средства на другую карту, практически не изменилась, и составляет четверть от общего числа, отметили в банке.

По данным ВТБ, доля россиян, которые самостоятельно выбрали банк для перечисления зарплаты, выросла по сравнению с прошлым годом с 14% до 18%. Большинство клиентов (82%) по-прежнему получают карту на работе, хотя в прошлом году доля таких клиентов была еще выше – 86%.

По оценкам ВТБ, сейчас на безналичную оплату товаров и услуг в России приходится 80% от общего розничного оборота товаров и услуг. Банковские карты использует для офлайн-покупок от 72% до 87% клиентов (в зависимости от уровня дохода пользователя). Почти три четверти держателей карт также оплачивают ими услуги мобильной связи и ЖКХ, а 71% расплачивается картой в интернет-магазинах.