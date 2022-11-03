МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре уменьшился до 43,7 пункта с 51,1 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global. Экономика России в третьем квартале снизилась на 4,4 процента

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекций на сезонные изменения S&P Global Russia составил 43,7 пункта в октябре, заметно снизившись с 51,1 в сентябре. Рост производства был исторически слабым. Последние данные сигнализировали о резком снижении деловой активности, причем самом быстром с марта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поставщики услуг отметили: такое снижение произошло из-за ослабления спроса и покупательной способности клиентов.

Падение числа новых предприятий было первым с мая, также отмечает S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.